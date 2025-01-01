Mau News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र

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इस दौरान नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासक मनोज कुमार राय और मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस दौरान ‘स्वस्थ बच्चा, शिक्षित समाज’ और ‘कुपोषण का चक्र तोड़ें’ जैसे संदेशों के माध्यम से पोषण जागरूकता पर जोर दिया गया। सैम श्रेणी से बाहर आए बच्चों की माताओं को भी सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और साड़ी प्रदान की गई।मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के समग्र विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों को पोषाहार की जानकारी देने पर जोर दिया।कार्यक्रम में बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब एक अतिरिक्त साड़ी दी जा रही है। इसके अलावा कैशलेस सुविधा, स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और मानदेय बढ़ाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और पोषक सामग्रियों की जानकारी ली।