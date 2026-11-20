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ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक सर्वेश कुमार सिंह ने पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की जानकारी दी। इसमें बूथ कवरेज, माइक्रोप्लान और घर-घर भ्रमण शामिल थे। निर्देश दिए गए कि 22 नवंबर को पल्स पोलियो बूथ के रूप में चिह्नित सभी विद्यालय खुले रहेंगे। इससे बूथ दिवस का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा।जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बूथ स्तरीय अधिकारी कार्य और पल्स पोलियो दोनों में है, उनके स्थान पर अन्य कार्यकर्ता लगाई जाएंगी। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका या अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी सुनिश्चित कराई जाएगी। उप जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए।उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री और तहसीलदार सुधांशु शेखर ने स्व-जनगणना कार्यक्रम की भी समीक्षा की।उन्होंने प्रतिदिन प्रगति का फॉलोअप करने के निर्देश दिए। प्रतिदिन कितने परिवारों ने स्व-जनगणना पूरी की, इसकी नियमित जानकारी ली जाए।प्रत्येक दिन शाम को प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में डॉ. फैयाज अहमद, डॉ. अशोक चौहान, प्रवीण यादव , रंजू मौर्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।