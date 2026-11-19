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छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले लगभग चार हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के फॉर्म शिक्षण संस्थानों के पोर्टल पर लंबित हैं। सत्यापन और अग्रसारण में सुस्ती पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने नाराजगी जताते हुए 136 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।20 नवंबर 2026 तक आवेदन का निस्तारण न करने की स्थिति में 64 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का वेतन रोकने के साथ ही वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों पर बनाए गए परीक्षा केंद्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में 17 राजकीय, 67 सहायता प्राप्त तथा 422 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं। पूर्वदशम और कक्षा 11 व 12 के छात्रवृत्ति आवेदनों की अंतिम तिथि 20 नवंबर है, जबकि शिक्षण संस्थानों को इन्हें 23 नवंबर तक ऑनलाइन अग्रसारित करना है। इसके बावजूद पिछड़ा वर्ग के कक्षा नौ और कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के करीब चार हजार आवेदन लंबित हैं। आवेदन लंबित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने सख्त रख अपनाया है। लापरवाह 136 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।इस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद का कहना है कि छात्रहित से जुड़ी योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय तक अग्रसारण न होने की स्थिति में लापरवाह प्रधानाचार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।