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इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए घुड़सवारों ने अपने घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबले में जोगिंदर सिंह बक्सर का घोड़ा प्रथम स्थान पर रहा।देवलास मेले में आयोजित इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के गांवों के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रतियोगिता शुरू होते ही मैदान में दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज और उनकी तेज रफ्तार से पूरा मैदान रोमांचित हो उठा।हर कोई अपने पसंदीदा घोड़े और घुड़सवार का उत्साह बढ़ाता नजर आया। प्रतियोगिता में शामिल घोड़ों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। घुड़सवारों ने भी अपने घोड़ों पर बेहतरीन नियंत्रण और संतुलन का प्रदर्शन किया। कई चरणों में हुए मुकाबले के दौरान दर्शकों की निगाहें मैदान पर टिकी रहीं।अंत में जोगिंदर सिंह बक्सर का घोड़ा सबसे आगे निकलकर प्रथम स्थान हासिल करने में सफल रहा। दूसरे स्थान पर मुकेश यादव मऊ और तीसरे स्थान पर आजमगढ़ जिले के पूर्व प्रधान हीरालाल का घोड़ा रहा जोगिंदर सिंह बक्सर के घुड़सवार गंगवा यादव ने करतब दिखाते हुए अपने घोड़े को प्रथम स्थान दिलाया।आयोजक रामविलास यादव मुन्ना ने बताया कि देवलास मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण रहता है।इस तरह के आयोजन क्षेत्र की पुरानी परंपराओं और ग्रामीण संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले में आने वाले लोग घुड़दौड़ देखने के लिए विशेष रूप से उत्साहित रहते हैं।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत बिलरियागंज के अध्यक्ष राजेश पासवान ने प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले घुड़सवार को साइकिल और तीसरे स्थान पर फराटा पंखा इनाम देकर उत्साहित किया प्रतियोगिता के समापन पर विजेता घोड़े और उसके मालिक की सराहना की गई।मौके पर ग्राम प्रशासक अभिषेक यादव, विजय शंकर पांडे, डॉ राम मूरत यादव, शिवचंद राजभर, राम सकल राजभर, ओमप्रकाश यादव आदि लोग मौजूद रहे।