Mau News: अजंता क्रिकेट एकेडमी सैदपुर ने वीसीसी मऊ को हराया

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मैच में सैदपुर के कप्तान प्रियांशु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, सैदपुर के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और पूरी टीम 28.3 ओवरों में मात्र 131 रनों पर सिमट गई। टीम की ओर से आलेख ने 32, किशन यादव ने 29, अविनाश यादव ने 20 और अर्सलान ने 14 रनों का योगदान दिया, जबकि अतिरिक्त के रूप में 24 रन मिले। वीसीसी मऊ की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए आदित्य सिंह ने 5 विकेट झटके। इसके अलावा शेखर सरोज, अमूल्य सिंह और अमन गुप्ता को 1-1 विकेट मिला, जबकि दो बल्लेबाज रन आउट हुए।जीत के लिए 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वीसीसी मऊ की टीम ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया और पूरी टीम महज 94 रनों पर ढेर हो गई। अंकित प्रजापति (13 रन) और अंकित चौहान (16 रन) के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। सैदपुर की ओर से नैतिक वर्मा ने 3 विकेट, जबकि कप्तान प्रियांशु और अविनाश ने 2-2 विकेट लिए। अर्सलान, अंश यादव और रामजीत को 1-1 सफलता मिली। गेंद और बल्ले दोनों से ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले सैदपुर के खिलाड़ी अर्सलान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुकाबले में अंपायरिंग अयांश सिंह और सत्यम पांडे ने की, जबकि स्कोरर की भूमिका जियाउर्रहमान ने निभाई।