Mau News: दो से अप्राकृतिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 18 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे जमालू खान नामक व्यक्ति दोनों पीड़ितों को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया था। आरोप है कि घोसी थाना क्षेत्र के अमिला नहर के पास उसने उनसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। इस बाबत थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्त ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

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थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग और एक युवक के साथ एक अधेड़ ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। इस पर पीड़ितों के परिजनों ने तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।