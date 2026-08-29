Mau News: मोबाइल चार्जर लगाने गई महिला को सांप ने डसा, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:05 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:05 AM IST
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दुबारी। मधुबन थाना क्षेत्र के धूंस पुरवा पूरवा गांव में बृहस्पतिवार देर रात सांप के डसने से रिंकी (25) की मौत हो गई। रक्षाबंधन के त्योहार पर से पहले हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
धूंस पुरवा निवासी रामबली ने बताया कि उसकी पत्नी रिंकी बृहस्पतिवार की देर रात करीब 11 बजे मोबाइल चार्जर बोर्ड में लगाने के बाद सोने जा रही थीं। इसी दौरान नीचे मौजूद एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया।
सांप के डसने की जानकारी मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तुरंत रिंकी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव ले गए। चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। रामबली बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं। रिंकी की दो वर्ष की बेटी और छह माह का मासूम बेटा है। हादसे के बाद दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। संवाद
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धूंस पुरवा निवासी रामबली ने बताया कि उसकी पत्नी रिंकी बृहस्पतिवार की देर रात करीब 11 बजे मोबाइल चार्जर बोर्ड में लगाने के बाद सोने जा रही थीं। इसी दौरान नीचे मौजूद एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया।
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सांप के डसने की जानकारी मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तुरंत रिंकी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव ले गए। चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। रामबली बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं। रिंकी की दो वर्ष की बेटी और छह माह का मासूम बेटा है। हादसे के बाद दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। संवाद
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