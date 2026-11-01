Mau News: फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तहसील में बनी टीम, दो दिन में देनी होगी रिपोर्ट

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शनिवार को सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे। बारिश बंद होने के चलते किसान फसल को सहेजने में जुटे रहे। तापमान पर नजर डाला जाए तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता 85 प्रतिशत रही। जबकि छह किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कृषि विभाग के आंकड़ों में जिले में 78 हजार 960 हेक्टेयर में धान के फसल लगाई गई है। लगातार दो दिनों से बारिश होने के चलते धान की कटाई, मड़ाई ठप है। हजारों हेक्टेयर खेतों में खड़ी धान की फसल गिर जाने से किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। किसानों की तरफ से फसल क्षति का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है।मधुबन। अर्नब तूफान के प्रभाव से हुई लगातार बारिश ने स्थानीय तहसील क्षेत्र के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्षेत्र के किसान श्रीराम राजभर, उमाशंकर, संतोष मौर्य, धर्मेंद्र यादव और मनोहर लाल का कहना है कि लगातार बारिश से धान के साथ सरसों, दलहन और सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खेतों में गिरी धान की फसल से लागत निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा आलू, चना, मटर और सरसों की आगामी बोआई भी प्रभावित होने की आशंका है। इस बाबत अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार का कहना है कि फसल क्षति का आकलन कराने के लिए तहसील स्तरीय टीम गठित कर दिया गया है। दो दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है।