Mau News: तीसरे दिन परीक्षा में शामिल हुए 8880 प्रशिक्षु

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जिले में डायट सहित 95 मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं की डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बुधवार को तीन पालियों में हुई। पहली पाली में प्रथम सेमेस्टर के षष्टम प्रश्नपत्र हिंदी की परीक्षा सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे तक हुई। उसी दिन सप्तम प्रश्नपत्र संस्कृत / उर्दू की परीक्षा सुबह 11.30 बजे से दोपहर बाद 12.30 बजे तक हुई।अष्टम प्रश्नपत्र कंप्यूटर की परीक्षा दोपहर बाद दो बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक हुई।परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए नगर के सोनीधापा बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इमिलिया सहित 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर डायट और माध्यमिक शिक्षा विभाग से नामित पर्यवेक्षक परीक्षा पर नजर रख रहे थे।जिला प्रशासन की तरफ से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। पहली पाली की परीक्षा में पंजीकृत 2995 के सापेक्ष 2677 प्रशिक्षु शामिल हुए। दूसरी पाली में पंजीकृत 3220 के सापेक्ष 2986 प्रशिक्षु शामिल हुए। तीसरी पाली में पंजीकृत 3571 के सापेक्ष 3217 प्रशिक्षु शामिल हुए। जिला विद्यालय निरीक्षक, डायट प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में तीन सचल दस्ते परीक्षा केंद्रों का जायजा लेते रहे।