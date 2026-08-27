Mau News: छापा मार कर 525 किलो छेना-रसगुल्ला जब्त

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टीम ने अभियान के दौरान कुल 525 किलो छेना और रसगुल्ला जब्त किया। जब्त खाद्य पदार्थों को मौके पर गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया गया।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजूसा सिंह के नेतृत्व में सहायक अधिकारी ओमप्रकाश यादव और अमित राना की टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वाराणसी से दुबारी जा रही एक बस की जांच में 250 किलो छेना बरामद हुआ। टीम ने एक दूध विक्रेता से दूध का नमूना भी लिया। इसके बाद टीम ने रमनवल पीजी कॉलेज के पास प्रमोद कुमार के घर पर कार्रवाई करते हुए 275 किलो रसगुल्ला जब्त किया। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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चिरैयाकोट। नगर बाजार में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कई दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए।