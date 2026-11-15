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Mau News: थाना समाधान दिवस पर आए 126 प्रार्थनापत्र, 11 का हुआ निस्तारण

Sun, 15 Nov 2026 01:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:05 AM IST
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126 applications received during 'Thana Samadhan Diwas' (Police Station Grievance Redressal Day); 11 were resolved.
नगर ​स्थित द​क्षिणटोला थाना में समाधान दिवस पर जनसुनवाई करते जिला​धिकारी आनंद वर्धन और एसपी सर्
मऊ। जनशिकायतों को निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से शनिवार को जिले के 12 थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम आनंद वर्द्धन और एसपी सर्वेश कुमार मिश्र ने दक्षिण टोला थाना पर उपस्थित रहकर फरियाद सुनी।
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इस दौरान सभी थानों पर 126 प्रार्थनापत्र पड़े, जिनमें से 11 का मौके पर निस्तारण कराया गया। सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग के थे। अन्य मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित की गई।
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घोसी कोतवाली में उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने फरियाद सुनी। इस दौरान 15 प्रार्थनापत्र पड़े, जिनमें राजस्व विभाग की 11 और पुलिस विभाग के चार मामले थे। पुलिस विभाग से संबंधित एक और राजस्व विभाग के दो मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
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इस दौरान दक्षिण टोला थानाध्यक्ष बसंत लाल, घोसी अपराध निरीक्षक अमरजीत यादव, उपनिरीक्षक सनाउल्लाह खान, कानूनगो मतीन खान, लेखपाल अरविंद पांडेय आदि लोग मौजूद रहे।
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