Mau News: थाना समाधान दिवस पर आए 126 प्रार्थनापत्र, 11 का हुआ निस्तारण

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इस दौरान सभी थानों पर 126 प्रार्थनापत्र पड़े, जिनमें से 11 का मौके पर निस्तारण कराया गया। सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग के थे। अन्य मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित की गई।घोसी कोतवाली में उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने फरियाद सुनी। इस दौरान 15 प्रार्थनापत्र पड़े, जिनमें राजस्व विभाग की 11 और पुलिस विभाग के चार मामले थे। पुलिस विभाग से संबंधित एक और राजस्व विभाग के दो मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।इस दौरान दक्षिण टोला थानाध्यक्ष बसंत लाल, घोसी अपराध निरीक्षक अमरजीत यादव, उपनिरीक्षक सनाउल्लाह खान, कानूनगो मतीन खान, लेखपाल अरविंद पांडेय आदि लोग मौजूद रहे।