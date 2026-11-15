Mau News: इंस्टाग्राम पर प्यार, शादी के छह महीने बाद फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव

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आजमगढ़ थाना कोतवाली के सिकरौरा गांव निवासी पिता दुक्खी चौहान ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने पति हरिश्चंद्र चौहान, ससुर सुरेश, सास ससुम, चाचा ससुर दिनेश, ननद प्रियंका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दुक्खी चौहान ने बताया कि उनकी बेटी अस्का चौहान और हरिश्चंद्र कंटेंट क्रिएटर हैं। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम पर हुई थी। बेटी की शादी 7 मई को डेराघाट गांव निवासी हरिश्चंद्र चौहान के साथ प्रेम विवाह किया था। बाइक और 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। विदाई से पहले पति से फोन पर कई बार विवाद हुआ था। शुक्रवार को पति हरिश्चंद्र उसकी विदाई कराकर ससुराल लाया था। शनिवार की सुबह फोन से अस्का की मौत की सूचना मिली।सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।