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Mau News: इंस्टाग्राम पर प्यार, शादी के छह महीने बाद फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव

Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:02 AM IST
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Married woman, who found love on Instagram, found hanging six months after her wedding
मृतक अस्का चौहान - फाइल फोटोडेराघाट भिखारीपुर में शनिवार की सुबह मौत हुई
मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट भिखारीपुर गांव में शनिवार की सुबह अस्का चौहान (21) का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारा। घटना के बाद पति घर से भाग गया। मायके के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए और कार्रवाई की मांग की। साथ ही शव ले जाने से मना कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे शव को जिला अस्पताल भेजा गया।
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आजमगढ़ थाना कोतवाली के सिकरौरा गांव निवासी पिता दुक्खी चौहान ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने पति हरिश्चंद्र चौहान, ससुर सुरेश, सास ससुम, चाचा ससुर दिनेश, ननद प्रियंका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दुक्खी चौहान ने बताया कि उनकी बेटी अस्का चौहान और हरिश्चंद्र कंटेंट क्रिएटर हैं। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम पर हुई थी। बेटी की शादी 7 मई को डेराघाट गांव निवासी हरिश्चंद्र चौहान के साथ प्रेम विवाह किया था। बाइक और 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। विदाई से पहले पति से फोन पर कई बार विवाद हुआ था। शुक्रवार को पति हरिश्चंद्र उसकी विदाई कराकर ससुराल लाया था। शनिवार की सुबह फोन से अस्का की मौत की सूचना मिली।
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सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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