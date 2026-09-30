मर गई रिश्तों की अहमियत: बुजुर्ग दंपती को वृंदावन में छोड़ गए रिश्तेदार, सड़क पर भूखे-प्यासे तड़पते रहे

भाई आईटी अफसर, फिर भी बहन सड़क पर लाचार

रिश्तों के खोखलेपन की हद तो तब पार हो गई जब पता चला कि महिला संतोष के भाई एक प्रतिष्ठित आईटी अफसर हैं। बावजूद इसके, बुढ़ापे की इस दहलीज पर बहन को अपनों का साया तक नसीब नहीं हुआ। कई दिनों तक यह बुजुर्ग दंपती भूख-प्यास और शारीरिक लाचारी के बीच सड़क किनारे तड़पता रहा, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं आया। बुजुर्ग राजेंद्र ने कहा कि जब अपनों ने ही पूरी तरह मुंह मोड़ लिया और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, तब आश्रम ने हमें नया जीवन दिया। अगर आश्रम की टीम न आती तो शायद हम जिंदा न बचते।