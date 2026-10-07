यूपी: रसिक दुलारी शरण के कहां से आ रहे VIDEO, पुलिस के कब्जे में है डीवीआर; सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल

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एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह का कहना है कि वृंदावन क्षेत्र में गुमशुदगी और जांच से जुड़े मामले की जांच जारी है। पूर्व में भी संबंधित जिलों से समन्वय स्थापित कर पुलिस टीमों ने गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद किया है। आश्रम परिसर में परिजन के साथ अभद्रता या मारपीट के वायरल वीडियो के दावों पर उन्होंने ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत या तथ्य अब तक स्थानीय पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। अगर शिकायत मिलेगी तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विज्ञापन



एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह का कहना है कि वृंदावन क्षेत्र में गुमशुदगी और जांच से जुड़े मामले की जांच जारी है। पूर्व में भी संबंधित जिलों से समन्वय स्थापित कर पुलिस टीमों ने गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद किया है। आश्रम परिसर में परिजन के साथ अभद्रता या मारपीट के वायरल वीडियो के दावों पर उन्होंने ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत या तथ्य अब तक स्थानीय पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। अगर शिकायत मिलेगी तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वृंदावन क्षेत्र में रसिक दुलारी शरण प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बीच पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार मामले से जुड़े डिजिटल और भौतिक साक्ष्य सुरक्षित हैं और डीवीआर पुलिस अभिरक्षा में संरक्षित है। इसके बावजूद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में उनके स्रोत का पता लगाया जा रहा है। इधर, दीवारों पर चिपकाए गए गुमशुदगी के पोस्टरों पर भी जांच की जा रही है।