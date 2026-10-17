Mathura News: बेमौसम बारिश से धान फसल बर्बाद

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किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी पर पहले ही बड़ी रकम खर्च हो चुकी है। ऐसे में तैयार धान की फसल खराब होने से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस कारण किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। भवनपुरा निवासी किसान रूपकिशोर शर्मा ने कहा कि बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत बर्बाद कर दी है। धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पहले से ही बढ़ती लागत से परेशान किसानों के लिए फसल खराब होना बड़ा झटका है।गांठोली निवासी किसान करण सिंह ने बताया कि बारिश से फसल खराब होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर बारिश से खराब हुई धान की फसल का जायजा लें। नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करें। किसानों का कहना है कि समय रहते राहत नहीं मिली तो उनकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब किसानों को प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।