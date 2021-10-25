Mathura News: चांदी की हठरी में होंगे विराजमान ठा. बांकेबिहारीजी

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मंदिर के सेवायत दर्शन व्यवस्था में बदलाव की तैयारी में लगे हैं। यहां रखा सिंहासन खुला होता है। वहीं चांदी से जड़ित हठरी घर के दरवाजेनुमा है। इसमें ऊपर की ओर भी चांदी से जड़ित बॉर्डर बना है। सिंहासन के स्थान पर यही हठरी स्थापित की जाएगी। मंदिर के सेवायत अशोक गोस्वामी ने बताया कि दीपावली से होली की एकादशी तक ठाकुरजी हठरी में विराजित होंगे। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।

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वृंदावन। ठाकुर श्रीबांकेबिहारी दीपावली पर चांदी की हठरी में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। गर्भगृह में स्थापित ठाकुरजी का सिंहासन बदलकर यहां हठरी स्थापित की जाएगी। आराध्य दीपावली से होली की एकादशी तिथि तक इसी हठरी पर विराजित होंगे। वर्तमान में श्रीबांकेबिहारी महाराज गर्भगृह में चांदी के खुले सिंहासन पर विराजित होकर दर्शन दे रहे हैं।