फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Silver in handball, five medals in wrestling

Mathura News: हैंडबॉल में रजत, कुश्ती में पांच पदक जीतकर श्रीजी बाबा विद्यालय ने रचा इतिहास

Fri, 09 Oct 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Silver in handball, five medals in wrestling
मथुरा। श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। हैंडबॉल में रजत पदक हासिल करने के साथ कुश्ती में पांच पदक जीते। कई खिलाड़ियों का चयन एसजीएफआई के लिए भी हुआ है।
विज्ञापन

इंदौर में 1 से 5 अक्तूबर तक आयोजित विद्याभारती की अखिल भारतीय 37वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता में विद्यालय की अंडर-14 और अंडर-17 टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-14 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में मेजबान मध्य प्रदेश की टीम को कड़ी टक्कर दी और उपविजेता रहते हुए रजत पदक हासिल किया। अंडर-17 टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और चेन्नई की टीम के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। वहीं सैनिक स्कूल, वनखेड़ी, मध्य प्रदेश में 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक हुई अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में विद्यालय के पहलवानों ने पांच पदक अपने नाम किए। तरुण वर्ग के 72 किलोग्राम भार वर्ग में दीपेश ने स्वर्ण पदक जीता। गौरव कसाना और जय ने रजत पदक हासिल किए। किशोर वर्ग में कृष तथा बाल वर्ग में अर्पित ने कांस्य पदक जीते।
विज्ञापन

बाल वर्ग में कांस्य पदक विजेता अर्पित का चयन एसजीएफआई के लिए हुआ है। वहीं 72 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता दीपेश भी एसजीएफआई प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय के कुश्ती कोच गोकुलेश शर्मा और हैंडबॉल कोच गिरीश तोमर ने प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय निर्णायक की भूमिका निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed