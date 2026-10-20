Mathura News: ठा. बांकेबिहारी की नगरी में 7 दिन रुकेंगे श्रीजगन्नाथजी

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कुंभ क्षेत्र स्थित पुष्पों से सजे विरजा मंडप में संत सत्यानंद महाराज, दीनबंधु महाराज, परमानंद महाराज और बाबा दयानिधि दास द्वारा स्कंद पुराण में वर्णित भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान किया गया। श्रद्धालु सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक कथा श्रवण क रहे हैं। आयोजन में दिल्ली, बेंगलुरु समेत देशभर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संवाद24 झांकियों के रूप में हो रहे दर्शनबाबा दयानिधि दास ने बताया कि ओडिशा स्थित जगन्नाथ पुरी मंदिर में ठाकुरजी वर्ष में 24 झांकियों के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, वही दुर्लभ दर्शन वर्तमान में नगर के कुंभ क्षेत्र में भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। 24 मुख्य स्वरूप (चतुर्विंशति केशव नाम) माने जाते हैं, जिन्हें शास्त्र सम्मत 24 रूपों या झांकियों के रूप में भी देखा जाता है। इन सभी रूपों में भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म (कमल) का क्रम अलग-अलग होता है।