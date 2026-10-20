यूपी: निरंकारी संत समागम के लिए रेलवे का तोहफा, मथुरा होकर चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें; यहां देखें शेड्यूल

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इससे मथुरा और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 07635 नांदेड़-पानीपत स्पेशल 21 और 27 अक्तूबर को चलेगी। यह अगले दिन सुबह 11:35 बजे मथुरा पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 11:40 बजे रवाना होकर शाम 5:30 बजे पानीपत पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 07636 पानीपत-नांदेड़ स्पेशल 22 और 28 अक्तूबर को चलेगी। यह रात 11:20 बजे मथुरा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह छह बजे नांदेड़ पहुंचेगी।इसी तरह, गाड़ी संख्या 09801 कोटा-पानीपत स्पेशल 22 और 26 अक्तूबर को सुबह 9:45 बजे कोटा से रवाना होकर शाम 4:10 बजे मथुरा पहुंचेगी। यह रात 10:25 बजे पानीपत पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09802 पानीपत-कोटा स्पेशल रात 11:35 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:15 बजे मथुरा पहुंचेगी और दोपहर एक बजे कोटा पहुंचेगी। संत निरंकारी मिशन के मीडिया प्रभारी किशोर इसरानी ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था के लिए रेल प्रशासन का आभार जताया।