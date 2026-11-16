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Mathura News: कपड़ों और गहनों की खरीदारी तेज

Mon, 16 Nov 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:23 AM IST
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Shopping for clothes and jewelry picks up pace
मथुरा। सहालग का सीजन नजदीक आते ही शहर के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। शादी-विवाह की तैयारियों में जुटे लोग कपड़ों और गहनों की दुकानों पर पहुंचकर अपनी पसंद की खरीदारी कर रहे हैं।
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होली गेट, चौक बाजार, छत्ता बाजार, भरतपुर गेट, कृष्णानगर और विकास बाजार में दुकानों पर खरीदार पहुंच रहे हैं। शादी वाले परिवार दूल्हा-दुल्हन के कपड़ों और गहनों के साथ ही रिश्तेदारों के लिए भी साड़ियां, सूट और अन्य परिधान खरीद रहे हैं। युवाओं में डिजाइनर कुर्ते, इंडो-वेस्टर्न ड्रेस और आकर्षक शेरवानी का क्रेज दिखाई दे रहा है।
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कपड़ा व्यवसायी उत्सव अग्रवाल ने बताया कि दूल्हे की शेरवानी, डिजाइनर सूट, दुल्हन के लहंगे और साड़ियों की मांग बढ़ी है। बाजार में इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेज, और स्टाइलिश सूट की मांग है। महिलाओं में क्रॉप-टॉप लहंगा, ब्राइडल लहंगा और हेवी ड्रेस और डिजाइनर साड़ियों की भी खासी मांग है। सराफा कारोबारी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि मंगल सूत्र, रानी हार, डायमंड के सेट सहित हल्के गहनों की अच्छी मांग है।
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दुकानदारों के अनुसार सहालग को देखते हुए दुकानों पर नए डिजाइन और वैरायटी मंगाई गई हैं। बजट के अनुसार सामान्य से लेकर महंगे ब्रांडेड परिधानों के विकल्प उपलब्ध हैं।
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