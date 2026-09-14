'हिंदी-अंग्रेजी पढ़ना...': शिक्षक पर अजीबोगरीब आरोप, स्कूल के बाहर धरने पर छात्राएं; प्रिंसिपल ने कही ये बात

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धरने पर बैठी छात्राओं मोनिका और संध्या ने बताया कि जब वे पढ़ाई से जुड़ा कोई सवाल पूछती हैं, तो शिक्षक उत्तर देने से इनकार कर देते हैं। उनका यह भी आरोप है कि परसों शिक्षक ने उन्हें गाली दी थी। इस बात की शिकायत करने जब मोनिका के मामा विद्यालय पहुंचे, तो शिक्षक ने उनके साथ भीअभद्र व्यवहार और गाली-गलौज की।इस मामले पर विद्यालय की प्रधानाचार्या ने छात्राओं के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्राएं अध्यापकों का सम्मान नहीं कर रही हैं और उनकी छवि धूमिल करने के लिए निराधार बेइज्जती कर रही हैं। विद्यालय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।