Mathura News: चीनी के दाम बढ़े तो महंगी हुई दाऊजी महाराज के भोग की मिश्री

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श्री दाऊजी महाराज मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भगवान को भोग लगाने के साथ मिश्री का प्रसाद अवश्य खरीदते हैं। कीमत बढ़ने के बाद श्रद्धालु पहले की अपेक्षा कम मात्रा में जेब के अनुसार मिश्री खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है पहले श्रद्धालु बिना अधिक सोचे-समझे पर्याप्त मात्रा में मिश्री खरीद लेते थे, अब अधिकांश लोग जेब व जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार रमेश सैनी ने बताया चीनी महंगी होने के कारण मिश्री के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर बिक्री पर पड़ा है। श्रद्धालु अब पहले की तुलना में कम मात्रा में मिश्री खरीद रहे हैं। दुकानदार राजू ने बताया मिश्री के भाव बढ़ने से ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हुई है। पहले लोग प्रसाद के लिए मिश्री खूब खरीदते थे, अब कीमत देखकर ही मात्रा तय कर रहे हैं। इससे दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ रहा है।