फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Ramratan receives India's kit

Mathura News: रामरतन को मिली इंडिया की किट

Fri, 09 Oct 2026 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Ramratan receives India's kit
मथुरा। एशियाई पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे मथुरा के पैरा एथलीट रामरतन को दिल्ली में आयोजित समारोह में इंडिया की आधिकारिक किट प्रदान की गई। रामरतन डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत की ओर से प्रतिभाग करेंगे। वह मथुरा के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनका चयन एशियाई पैरा एथलेटिक्स के लिए हुआ है।
विज्ञापन

दिल्ली के एक होटल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल, नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग के चेयरमैन जेपी सिंह और उत्तर प्रदेश पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण स्वामी ने रामरतन को किट प्रदान की।
विज्ञापन

जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव जय सिंह ने बताया कि पांचवें एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन 18 से 24 अक्तूूबर तक जापान के नागोया शहर में किया जाएगा। समारोह में मोनू कुमार भी मौजूद रहे। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार बाजपेई, उपाध्यक्ष संजय पाठक, विजय सिंह वर्मा, प्रतुल अग्रवाल, अभिषेक गर्ग, ओलंपिक संघ के सचिव महेंद्र सिंह राजपूत, डॉ. पदम सिंह कौन्तेय और डॉ. दलवीर सिंह कौन्तेय ने रामरतन को बधाई दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed