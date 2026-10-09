Mathura News: रामरतन को मिली इंडिया की किट

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दिल्ली के एक होटल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल, नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग के चेयरमैन जेपी सिंह और उत्तर प्रदेश पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण स्वामी ने रामरतन को किट प्रदान की।जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव जय सिंह ने बताया कि पांचवें एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन 18 से 24 अक्तूूबर तक जापान के नागोया शहर में किया जाएगा। समारोह में मोनू कुमार भी मौजूद रहे। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार बाजपेई, उपाध्यक्ष संजय पाठक, विजय सिंह वर्मा, प्रतुल अग्रवाल, अभिषेक गर्ग, ओलंपिक संघ के सचिव महेंद्र सिंह राजपूत, डॉ. पदम सिंह कौन्तेय और डॉ. दलवीर सिंह कौन्तेय ने रामरतन को बधाई दी है।