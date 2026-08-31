Mathura News: जन्माष्टमी के लिए छह सेक्टरों में बांटा रेलवे स्टेशन

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जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनुभाग स्तर से करीब 200 पुलिसकर्मियों की मांग की है जबकि आरपीएफ ने भी 250 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी मांगे हैं। ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया और बाहरी मार्गों पर निगरानी रखेंगे। वहीं भीड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर लगातार गश्त की जाएगी। जीआरपी के क्षेत्राधिकारी राजेश दीक्षित ने बताया कि 2 से 6 सितंबर तक स्टेशन को सेक्टरों में बांटकर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।ये हैं जीआरपी के सेक्टरजीआरपी के पहले सेक्टर में मथुरा जंक्शन का मुख्य स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म क्षेत्र शामिल रहेगा। दूसरे सेक्टर में सर्कुलेटिंग एरिया, छावनी स्टेशन, वृंदावन की ओर जाने वाले बाहरी मार्ग शामिल हैं। दोनों सेक्टरों की जिम्मेदारी 12-12 घंटे की शिफ्ट में निरीक्षक को सौंपी जाएगी।ये हैं आरपीएफ के सेक्टरआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए मथुरा जंक्शन को चार सेक्टर में बांटा है। सेक्टर एक में प्लेटफाॅर्म नंबर 8,9,10, सेक्टर दो में प्लेटफार्म नंबर 1,2,3, सेक्टर तीन में 4,5,6 और 7 को शामिल किया गया है। सेक्टर चार जंक्शन के तीनों गेट शामिल रहेंगे।रेलवे प्रशासन ने भी की तैयारीजनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसमें स्टेशन की सफाई, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, हेल्प डेस्क, होल्डिंग एरिया, प्रकाश, सफाई, शौचालय सहित कई व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।