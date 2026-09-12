Mathura News: सर्वर ठप होने से नहीं हुए बैनामे

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आगरा से बैनामा कराने पहुंचे शिशुपाल सिंह ने बताया कि वह बैनामा कराने के लिए महावन रजिस्ट्री कार्यालय आए थे, लेकिन सर्वर ठप होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इसी प्रकार काफी संख्या में बैनामा कराने के लिए पहुंचे लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उप निबंधक प्रभारी नरेंद्र सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही ऑनलाइन बैनामा रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बाधित रही। सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण रजिस्ट्री संबंधी कार्य नहीं हो सके। करीब 60 बैनामे नहीं हो पाए। व्यवस्था सुचारु होने के बाद ही लंबित बैनामों की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।छाता में भी ई-स्टांप सर्वर ठप होने के कारण शुक्रवार को छाता तहसील परिसर में बैनामा कराने पहुंचे क्रेता और विक्रेताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूरे दिन में मात्र 14 रजिस्ट्री ही हो सकीं, जिससे कार्यालय में दिनभर मायूसी का माहौल रहा। सुबह कार्यालय खुलते ही लोग अपने बैनामा के दस्तावेजों के साथ तहसील परिसर पहुंच गए थे। तय समय पर प्रक्रिया शुरू होनी थी। सब रजिस्ट्रार सुभाष चंद्र ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते ई-स्टांप का सर्वर पूरी तरह डाउन हो गया। सर्वर न चलने की वजह से स्टांप पेपर की ऑनलाइन प्रक्रिया और डिजिटल वेरिफिकेशन का काम ठप। वही बैनामा करने दूर-दराज के ग्रामीण से रजिस्ट्री कराने आए लोग सुबह से ही अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब सर्वर ठीक नहीं हुआ तो लोगों और कर्मचारी परेशान हो गए। 100 से अधिक दस्तावेज वापस लौटे। संवाद