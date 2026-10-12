Mathura News: मथुरा जंक्शन पर रीमॉडलिंग से यात्री परेशान

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रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 9 और 10 अक्तूबर को जंक्शन पर कुल 315 टिकटों के सापेक्ष 648 यात्रियों को 330495 रुपये की धनराशि लौटाई गई। यह रीमॉडलिंग कार्य मथुरा जंक्शन और भूतेश्वर स्टेशन दोनों पर जारी है। इस कार्य के कारण कई ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है। इसके साथ ही, कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। अपनी यात्रा योजनाओं के प्रभावित होने पर यात्री टिकट वापसी काउंटरों पर पहुंच रहे हैं। ट्रेनों का संचालन अचानक बाधित होने से यात्री अपनी यात्रा रद करने को मजबूर हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर लगातार भीड़ बनी हुई है। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने इस संबंध में बताया कि रीमॉडलिंग के चलते यात्रियों की संख्या कम हुई है।9 अक्तूबर को रिफंड की स्थिति9 अक्तूबर को यूटीएस और पीआरएस काउंटर से कुल 126 टिकटों पर रिफंड किया गया। इन टिकटों पर 227 यात्रियों को 82590 रुपये वापस मिले। यह आंकड़ा 9 अक्तूबर को हुई टिकट वापसी की स्थिति को दर्शाता है। इस स्थिति में कई यात्रियों को अपनी यात्रा रद करनी पड़ी।10 अक्तूबर को रिफंड में बढ़ोतरीअगले दिन, 10 अक्तूबर को रिफंड का आंकड़ा दोगुने से अधिक हो गया। इस एक दिन में 189 टिकटों पर 421 यात्रियों को कुल 247905 रुपये का भुगतान किया गया। आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत 94 टिकटों पर 292 यात्रियों को 222035 रुपये वापस किए गए। अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) से 95 टिकटों पर 129 यात्रियों को 25870 रुपये लौटाए गए।