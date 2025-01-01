Mathura News: रविवार से शुरू होंगे नवरात्र

विज्ञापन



होलीगेट अंदर स्थित मंगनी माता मंदिर, महाविद्या देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, मसानी स्थित पथवारी देवी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, कैंट काली मंदिर और भैंस बहोरा स्थित कैला देवी मंदिर में तैयारियां चल रही हैं। नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बढ़ने लगेगी। नौ दिन तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी।

विज्ञापन

मथुरा। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं। इसे लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मां के स्वागत के लिए मंदिरों को सजाने-संवारने का काम किया जा रहा है। रंगाई-पुताई का कार्य पूरा हो चुका है।