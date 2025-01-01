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Mathura News: रविवार से शुरू होंगे नवरात्र

Sat, 10 Oct 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:24 AM IST
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Navratri begins on Sunday
नवरात्रि पूजन के लिए बाजार में माता की चुनरी पसंद करती महिला श्रद्वालु। 
मथुरा। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं। इसे लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मां के स्वागत के लिए मंदिरों को सजाने-संवारने का काम किया जा रहा है। रंगाई-पुताई का कार्य पूरा हो चुका है।
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होलीगेट अंदर स्थित मंगनी माता मंदिर, महाविद्या देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, मसानी स्थित पथवारी देवी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, कैंट काली मंदिर और भैंस बहोरा स्थित कैला देवी मंदिर में तैयारियां चल रही हैं। नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बढ़ने लगेगी। नौ दिन तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी।
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