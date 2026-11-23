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मथुरा। मुलायम सिंह यादव महज एक राजनेता नहीं बल्कि विचारधारा और आंदोलन का नाम है। ये बातें सपा नेता अनिल अग्रवाल ने कहीं। वे मथुरा-वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के कैंप कार्यालय पर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आयोजन में रमेश सैनी, तेजपाल, सूरजभान चौधरी, बबलू कश्यप, गजेंद्र शर्मा, साहिल अग्रवाल, ताराचंद्र गोस्वामी मौजूद रहे। वहीं भगत सिंह पार्क में सपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव शबनम कुरैशी ने ने कहा कि नेताजी पहलवान और शिक्षक भी थे। इस अवसर पर अशोक अग्रवाल, राजेश यादव, मुन्ना मलिक, तनवीर अहमद, प्रशांत अग्रवाल, भूरा शेख, अभिषेक यादव आदि मौजूद रहे। इधर नरसी विहार स्थित अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष मीना यादव के आवास पर मुलायम सिंह यादव की जयंती पर विचार गोष्ठी हुई। इसमें सपा नेता प्रहलाद यादव, अंजू यादव, पूनम यादव, डॉ. दौलतराम चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। संवाद