Mathura News: पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

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गांव दौताना निवासी राहुल सैनी की बाईपास तिराहे के समीप सर्विस रोड पर पेंट की दुकान है। बुधवार रात राहुल रोजाना की तरह दुकान बंद कर अपने गांव चले गए। रात में दुकान बंद होने के कारण वहां किसी को आग लगने की जानकारी नहीं हो सकी। बृहस्पतिवार की सुबह करीब आठ बजे बाईपास से गुजर रहे राहगीरों ने दुकान से धुआं निकलता देखा। कुछ ही देर में दुकान के अंदर से आग की लपटें उठने लगीं। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना दुकान स्वामी राहुल सैनी को दी। सूचना मिलते ही राहुल सैनी मौके पर पहुंचे तो दुकान के अंदर आग तेजी से फैल रही थी। उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दुकान में पेंट और अन्य ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में रखी होने के कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित किया और उसे आसपास की दुकानों तक पहुंचने से रोका। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, तब तक दुकान के अंदर रखा अधिकांश सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है।