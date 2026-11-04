फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Mahesh Chaturvedi Indecent remarks on Lord Krishna are inexcusable.

श्रीकृष्ण पर अमर्यादित टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं : महेश चतुर्वेदी

Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Mahesh Chaturvedi Indecent remarks on Lord Krishna are inexcusable.
वार्ता करते अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के पदाधिकारी।
मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी को लेकर धार्मिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा इसका पूरे देश में विरोध करेगी।
विज्ञापन

यह बात श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक महेश चतुर्वेदी पाठक ने कही। संगठन के कार्याल पर प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि कथावाचक धार्मिक मंचों से बोलते समय वाणी की मर्यादा बनाए रखें। भगवान श्रीकृष्ण सनातन संस्कृति के आराध्य हैं। उनके प्रति अमर्यादित टिप्पणी श्रद्धालुओं की आस्था को आहत करती है। टिप्पणी पर माफी मांगने से आहत भावनाओं की गंभीरता कम नहीं होती।
विज्ञापन

मंगलवार को पाठक ने कहा कि लोकप्रियता या तालियां बटोरने के लिए देवी-देवताओं और धार्मिक परंपराओं पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मुरारी बापू और प्रदीप मिश्रा से जुड़े पूर्व के विवादों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा धीरेंद्र का देशभर में विरोध करने के साथ ब्रजवासियों से उनके बहिष्कार की अपील करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान परिषद के महामंत्री संजय चतुर्वेदी, संरक्षक राकेश तिवारी, तीर्थ पुरोहित महासभा के वरिष्ठ महामंत्री नवीन नागर, कमल मोला, नीरज चतुर्वेदी, संजय मंत्री, अनिल चतुर्वेदी, हरदेव और सचिन उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed