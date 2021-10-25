Mathura News: योग और आत्मरक्षा के गुर सीखे

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प्राचार्या प्रो. पल्लवी सिंह ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक विकास नहीं है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी जरूरी है। फिट और नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। उन्होंने छात्राओं से परिवार और समाज को जागरूक करने की अपील की। डॉ. संदीप सिंह ने अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली का महत्व बताया। उन्होंने इन्हें विद्यार्थी जीवन में सफलता का आधार बताया। आत्मरक्षा प्रशिक्षक शीतल वशिष्ठ ने छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाईं। योग प्रशिक्षक डॉ. विनीता सिंह ने विभिन्न योगासन कराए। उन्होंने नियमित योगाभ्यास के प्रति प्रेरित किया।इस दौरान छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. ज्योतेश चौहान और डॉ. रितु सरु ने किया। उन्होंने बताया कि यह 100 सप्ताह का अभियान है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे।