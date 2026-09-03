Mathura News: नंदगांव में कान्हा के जन्म की बधाइयां गूंजीं, 5 को होगी जन्माष्टमी

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नंदीश्वर पहाड़ी स्थित नंदबाबा मंदिर में सुबह-शाम कृष्ण जन्म की बधाइयां सुनाई दे रही हैं। यह बधाई गायन सदियों पुरानी ब्रज परंपरा का हिस्सा है। नंदबाबा मंदिर के सेवायत लोकेश गोस्वामी ने बताया कि समाज गायन सावन पूर्णिमा से शुरू हुआ है। यह कृष्ण पक्ष की नवमी तक चलेगा। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और रात 8:30 बजे बधाई गायन किया जाएगा। दूर-दराज से आए श्रद्धालु इन पारंपरिक पदों का आनंद ले रहे हैं। जन्माष्टमी से पहले ही नंदगांव में कृष्ण जन्मोत्सव की आहट सुनाई देने लगी है। गोस्वामी समाज के प्रवर्तक आनंदघन जी का जन्मोत्सव भी बृहस्पतिवार को मंदिर प्रांगण में समाज गायन के साथ मनाया जाएगा।5 और 6 सितंबर को जन्माष्टमी व नंदोत्सव नंदगांव की जन्माष्टमी परंपरा खास है, जिसमें खुर गिनती की विशेष परंपरा निभाई जाती है। इस बार नंदभवन में 5 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अगले दिन, 6 सितंबर को नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्सव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। ठाकुरजी के लिए नई पोशाकें तैयार हो रही हैं, और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।