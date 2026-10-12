Mathura News: बंद मकान से लाखों आभूषण और नकदी चोरी

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कस्बा निवासी नरेंद्र गोयल की फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिसका निवास दुकान के ऊपर ही है। चोर छत में बनी खिड़की की सरिया तोड़कर घर में दाखिल हुए और अलमारी का लॉकर तोड़ा। उन्होंने 5.65 लाख रुपये नकद और लाखों के सोने-चांदी के आभूषण चुराए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए और डीवीआर भी चोर ले गए। रविवार को फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट एकत्रित किए हैं। सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बताया कि अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। संवाद

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फरह। कस्बे में एक बंद मकान से लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई। मकान मालिक परिवार सहित वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। शनिवार रात को परिवार के लौटने पर घटना का पता चला।