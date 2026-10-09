यूपी: मैनपुरी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, कमरे से तमंचा-कारतूस मिले; खुदकुशी की आशंका

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थाना क्षेत्र के मोहल्ला उत्तरी काजी निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद आजम उर्फ शहंशाह बृहस्पतिवार को जयपुर से घर लौटा था, शुक्रवार दोपहर आसपास के लोगों ने घर से गोली चलने की आवाज सुनी, जब घर में पहुंचे तो वहां आजम खून से लथपथ हालत में पड़ा था।उसे तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से चिकित्सक ने पीजीआई सैफई रेफर कर दिया, मगर आज़म ने रास्ते में दम तोड़ दिया। उधर, घटनास्थल पर जांच के दौरान पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, पुलिस फिलहाल घटना को खुदकुशी मान रही है। वही परिजन व आसपास के लोग किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे।