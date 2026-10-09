राधाकुंड: खाली प्लॉट में मिला मजदूर का शव, दो-तीन दिन पुराना होने की आशंका; पुलिस जांच में जुटी

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जानकारी के अनुसार, पप्पू मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। बताया जा रहा है कि उसे नशे की लत भी थी। खाली प्लॉट में शव पड़े होने की सूचना मिलने पर राधाकुंड चौकी प्रभारी शरद त्यागी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव की पहचान की और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई। शव दो-तीन दिन पुराना प्रतीत होने के कारण पुलिस मौत के समय और परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है।पप्पू की मौत कैसे हुई और उसका शव खाली प्लॉट में किन परिस्थितियों में पहुंचा, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। चौकी प्रभारी राधाकुंड शरद त्यागी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही अधेड़ की मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।