फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Investigation into the Gurukulam accident has begun.

Mathura News: गुरुकुलम हादसे की जांच शुरू

Fri, 09 Oct 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Investigation into the Gurukulam accident has begun.
मथुरा। पाणिनी संस्कृत गुरुकुलम में पानी का टैंक साफ करने उतरे चार छात्रों की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र को जांच अधिकारी नामित कर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन

जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या छात्रों को बिना सुरक्षा उपकरण और आवश्यक प्रशिक्षण के जहरीली गैस वाले टैंक में उतारा गया था। साथ ही संस्थान प्रबंधन और संचालक की भूमिका, संभावित लापरवाही तथा घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और कर्मचारियों की भी पहचान की जाएगी। जांच अधिकारी दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के सुझाव भी देंगे। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि घटना के संबंध में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संस्था को लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य या बयान देना हो तो वह 15 अक्तूबर सुबह 11 बजे नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed