Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
शोभायात्रा
श्रीराधाष्टमी महोत्सव में शोभायात्रा का आयोजन राधाकुंड श्याम कुंड संगम से सुबह 8 बजे।
बधाई गायन
श्रीकृष्णा सामूहिक संकीर्तन मंडल द्वारा बधाई गायन प्राचीन केशव देव मंदिर पर सुबह 9 बजे।
श्रीराधा जन्मोत्सव पर बधाई गायन का आयोजन श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में सुबह 9 बजे।
गोसेवा
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा मेन द्वारा गोसेवा कार्यक्रम हंसानन गोचर भूमि वृंदावन रोड पर सुबह 10 बजे।
बधाई गायन
अनंत सेवा परिवार महिला शक्ति द्वारा राधाजी के जन्मदिन पर बधाई गायन केदारधाम मसानी चौराहा पर सुबह 10 बजे।
महाभिषेक
राधाष्टमी पर महाभिषेक एवं धार्मिक आयोजन राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में सुबह 11 बजे से।
सम्मान समारोह
प्रतिभा सम्मान समारोह जीएसकेजी विद्यालय बिरला मंदिर के पास सुबह 11 बजे।
अभिषेक व शृंगार
राधाष्टमी पर शृंगार एवं अभिषेक का आयोजन राधा मदन मोहन कुंज वृंदावन में सुबह 12 बजे से।
छप्पन भोग
राधाष्टमी पर ठा. राधा मोहनजी के छप्पन भोग दर्शन मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में सुबह 12 बजे।
कुश्ती दंगल
कुश्ती दंगल का आयोजन गांव जैंत में दोपहर 3 बजे।
स्वास्थ्य शिविर
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा द्वारा निशुल्क सर्वोदय हॉस्पिटल में दोपहर 3 बजे।
सिलाई मशीन का वितरण
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा वेस्ट द्वारा सिलाई मशीन वितरण राधा नगर गुरुद्वारे पर शाम 4 बजे।
राधाष्टमी महोत्सव
श्रीराधाष्टमी महोत्सव का आयोजन चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में शाम 5:30 बजे।
हरिदास महोत्सव
स्वामी हरिदास महोत्सव वन महाराज कॉलेज रमणरेती मार्ग वृंदावन में शाम 5 बजे।
हरिदास जयंती
हरिदास जयंती का आयोजन श्री स्वामी हरिदास सेवा संस्थान वृंदावन में शाम 6 बजे।
विज्ञापन
श्रीराधाष्टमी महोत्सव में शोभायात्रा का आयोजन राधाकुंड श्याम कुंड संगम से सुबह 8 बजे।
बधाई गायन
श्रीकृष्णा सामूहिक संकीर्तन मंडल द्वारा बधाई गायन प्राचीन केशव देव मंदिर पर सुबह 9 बजे।
श्रीराधा जन्मोत्सव पर बधाई गायन का आयोजन श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में सुबह 9 बजे।
गोसेवा
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा मेन द्वारा गोसेवा कार्यक्रम हंसानन गोचर भूमि वृंदावन रोड पर सुबह 10 बजे।
बधाई गायन
अनंत सेवा परिवार महिला शक्ति द्वारा राधाजी के जन्मदिन पर बधाई गायन केदारधाम मसानी चौराहा पर सुबह 10 बजे।
महाभिषेक
राधाष्टमी पर महाभिषेक एवं धार्मिक आयोजन राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में सुबह 11 बजे से।
सम्मान समारोह
प्रतिभा सम्मान समारोह जीएसकेजी विद्यालय बिरला मंदिर के पास सुबह 11 बजे।
अभिषेक व शृंगार
राधाष्टमी पर शृंगार एवं अभिषेक का आयोजन राधा मदन मोहन कुंज वृंदावन में सुबह 12 बजे से।
छप्पन भोग
राधाष्टमी पर ठा. राधा मोहनजी के छप्पन भोग दर्शन मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में सुबह 12 बजे।
कुश्ती दंगल
कुश्ती दंगल का आयोजन गांव जैंत में दोपहर 3 बजे।
स्वास्थ्य शिविर
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा द्वारा निशुल्क सर्वोदय हॉस्पिटल में दोपहर 3 बजे।
सिलाई मशीन का वितरण
जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा वेस्ट द्वारा सिलाई मशीन वितरण राधा नगर गुरुद्वारे पर शाम 4 बजे।
राधाष्टमी महोत्सव
श्रीराधाष्टमी महोत्सव का आयोजन चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में शाम 5:30 बजे।
हरिदास महोत्सव
स्वामी हरिदास महोत्सव वन महाराज कॉलेज रमणरेती मार्ग वृंदावन में शाम 5 बजे।
हरिदास जयंती
हरिदास जयंती का आयोजन श्री स्वामी हरिदास सेवा संस्थान वृंदावन में शाम 6 बजे।