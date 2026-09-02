Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:59 AM IST
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श्रीकृष्णोत्सव
श्रीकृष्णोत्सव 2026 का शुभारंभ पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में दोपहर 3 बजे से।
श्रीकृष्णोत्सव में मुदारिया चोरी, नंदोत्सव पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में शाम 5 बजे से।
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
श्रीअग्रसेन सेवा परिवार द्वारा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव केएमबी होटल मसानी रोड पर शाम 4 बजे से।
बैठक
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक बौहरे नगर भूतेश्वर पर शाम 5:30 बजे से।
भजन संध्या
भजन संध्या चौमुहां के पथवारी मंदिर पर शाम 6 बजे से।
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श्रीकृष्णोत्सव 2026 का शुभारंभ पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में दोपहर 3 बजे से।
श्रीकृष्णोत्सव में मुदारिया चोरी, नंदोत्सव पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में शाम 5 बजे से।
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
श्रीअग्रसेन सेवा परिवार द्वारा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव केएमबी होटल मसानी रोड पर शाम 4 बजे से।
बैठक
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक बौहरे नगर भूतेश्वर पर शाम 5:30 बजे से।
भजन संध्या
भजन संध्या चौमुहां के पथवारी मंदिर पर शाम 6 बजे से।