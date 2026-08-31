Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:28 AM IST
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हॉकी व फुटबॉल प्रतियोगिता
विद्या भारती की हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड पर सुबह 9 बजे से।
बैठक
सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की बैठक आकाश नगर, गोवर्धन चौराहा पर सुबह 11 बजे से।
श्रीमद भागवत कथा
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चौमुहां के तकिया मैदान में दोपहर 2 बजे से।
पुरस्कार वितरण
खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण स्व. मोहन पहलवान जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 5 बजे से।
हिंडोला दर्शन
स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुरजी के दर्शन श्रीद्वारिकाधीश महाराज मंदिर में शाम 5 बजे से।
विज्ञापन
विद्या भारती की हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड पर सुबह 9 बजे से।
बैठक
सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की बैठक आकाश नगर, गोवर्धन चौराहा पर सुबह 11 बजे से।
श्रीमद भागवत कथा
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चौमुहां के तकिया मैदान में दोपहर 2 बजे से।
पुरस्कार वितरण
खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण स्व. मोहन पहलवान जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 5 बजे से।
हिंडोला दर्शन
स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुरजी के दर्शन श्रीद्वारिकाधीश महाराज मंदिर में शाम 5 बजे से।