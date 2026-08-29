Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
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प्रतियोगिता
स्व. मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉस्केटबॉल और मलखंभ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
श्रीमद भागवत कथा
चौमुहां के तकिया मैदान में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2 बजे से।
दंगल
शेरगढ़ के गांव रान्हेरा में मस्तराम बाबा कमेटी द्वारा दंगल का आयोजन दोपहर 2 बजे से।
हिंडोला दर्शन
श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में फूलों के हिंडोला दर्शन शाम 5 बजे से।
प्रतियोगिता
श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड पर हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता शाम 6:30 बजे से।
विज्ञापन
स्व. मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉस्केटबॉल और मलखंभ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
श्रीमद भागवत कथा
चौमुहां के तकिया मैदान में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2 बजे से।
दंगल
शेरगढ़ के गांव रान्हेरा में मस्तराम बाबा कमेटी द्वारा दंगल का आयोजन दोपहर 2 बजे से।
हिंडोला दर्शन
श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में फूलों के हिंडोला दर्शन शाम 5 बजे से।
प्रतियोगिता
श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड पर हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता शाम 6:30 बजे से।