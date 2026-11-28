विज्ञापन

16 और 17 नवंबर को इसी केंद्र पर भाजपा की दो दिवसीय चिंतन बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत करीब 50 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए थे। उस बैठक में संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ प्रबंधन की समीक्षा के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ था।अब शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल सहित कई प्रमुख नेता जुटेंगे। राजनीतिक दृष्टि से इस आयोजन में जिले के संगठन, बूथ स्तर की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर अनौपचारिक बातचीत की संभावना जताई जा रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। ताकि मिशन-2027 के चुनावी रण को भेदा जा सके।