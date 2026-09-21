Mathura News: गोकुलेश बने अध्यक्ष और राजवीर संयोजक

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कमेटी में रनवीर सिंह को उपाध्यक्ष, रघुवीर यादव को सचिव, रवि शंकरा को कोषाध्यक्ष और धर्मवीर परमार को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। दंगल की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महेश गौड़ को व्यवस्था प्रमुख के रूप में दी गई है। दंगल के प्रचार-प्रसार और समाचार माध्यमों से समन्वय के लिए राकेश श्रोत्रिय और योगेंद्र सिंह छौंकर को मीडिया प्रमुख बनाया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय और दंगल से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए किशन चौहान को प्रशासनिक प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दंगल में होने वाली कुश्तियों के निर्णयन के लिए आठ रेफरी नियुक्त किए गए हैं। इनमें भोला पहलवान, रमेश ठाकुर, रोहन काका, गिर्राज बघेल, रमेश यादव, मेघश्याम ठाकुर, बिहारी ठाकुर और मोहन पहलवान शामिल हैं। कमेटी के गठन के साथ ही दंगल आयोजन की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।

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बरसाना। ब्रज की धरती पर कुश्ती की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने और दंगल के आयोजन को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए बरसाना दंगल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां तय करते हुए गोकुलेश कटारा एडवोकेट को अध्यक्ष और राजवीर यादव को संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही दंगल की व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय, प्रचार-प्रसार और कुश्तियों के निर्णयन के लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।