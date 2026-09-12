जेनजी बड़े सपने देखे लेकिन संस्कृति से जुड़ी रहे: हेमा मालिनी

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यह बातें उन्होंने चंद्रोदय मंदिर और वृंदावन हेरिटेज टावर द्वारा आयोजित 12 दिवसीय ब्रज हेरिटेज फेस्ट 2026 के पुरस्कार वितरण समारोह में कहीं। सांसद ने कहा कि श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से शुरू हुई इस्कॉन की यह पहल पिछले 40 वर्षों से लाखों बच्चों को ब्रज की संस्कृति और विरासत से जोड़ रही है। ब्रज हेरिटेज फेस्ट बच्चों को नृत्य, संगीत, कला और साहित्य जैसी विधाओं के माध्यम से अपनी परंपराओं को जानने और उन्हें अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया।वृंदावन हेरिटेज टावर के अध्यक्ष एवं हरे कृष्ण मूवमेंट के उपाध्यक्ष चंचलपति दास ने सांसद को भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त प्रतिनिधि बताया। फेस्ट में पेटिंग, निबंध लेखन, रंगोली, सुलेख, कहानी वाचन, भक्ति संगीत, शास्त्रीय व लोक नृत्य और वाद्य संगीत, वैदिक मंत्रोच्चार, कृष्ण क्विज, भाषण व रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें ब्रज क्षेत्र के 45 से अधिक विद्यालयों के 7 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।