Mathura News: बकरे-बकरियां चोरी करने वाले चार गिरफ्तार, रेकी के बाद करते थे वारदात

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पुलिस के अनुसार, शनिवार तड़के करीब 4 बजे मसानी लिंक रोड से पुरानी रेलवे लाइन की ओर जाने वाले तिराहे के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर चार युवकों को पकड़ लिया। चारों की पहचान कोतवाली क्षेत्र में भरतपुर गेट के निकट घिया मंडी निवासी मुन्ना उर्फ हैप्पी, समीर, इस्लामिया इंटर कॉलेज निकट निवासी रिजवान, मेवाती मोहल्ला के मटिया गेट निवासी नासिर के रूप में हुई, जबकि चौपटा खरी निवासी शोएब मौका से भाग गया। तलाशी में उनके पास से 27.3 हजार रुपये समेत अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने कहा है कि वह दिन में बकरी-बकरा पालन वाले स्थान की रेकी करते थे। रात को बकरे-बकरियां चोरी करते थे और अन्य शहरों में बेच देते थे। आगरा, कन्नौज समेत मथुरा के आसपास जिलों में उनका गिरोह सक्रिय रहता है। चारों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। सीओ ने बताया है कि गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।