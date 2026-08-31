फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Flyover construction stalled due to tree-felling issues

Mathura News: पेड़ कटान के पेच से फ्लाईओवर बनने में ब्रेक

Mon, 31 Aug 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Flyover construction stalled due to tree-felling issues
मथुरा। वृंदावन के सौ शैय्या अस्पताल के तिराहे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर प्रस्तावित है, लेकिन इस काम में 46 पेड़ों के कटान की अनुमति बाधक बन रही है। विभाग का कहना है कि जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक कार्य शुरू नहीं हो सकता।
विज्ञापन

प्रमुख पर्वों-त्योहारों और सप्ताहांत पर सौ शैय्या अस्पताल के तिराहे पर यातायात का भारी दबाव रहता है। दिल्ली, एनसीआर, आगरा, मथुरा और वृंदावन से आने वाले वाहनों के कारण यहां भीषण जाम लग जाता है। पैदल राहगीरों भी नहीं निकल पाते हैं। यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाता है।
विज्ञापन

इसी समस्या को देखते हुए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के प्रस्ताव पर सेतु निगम ने फ्लाईओवर की परियोजना बनाई, जिसे शासन ने स्वीकृत कर दिया है। इसका निर्माण मथुरा से पानीगांव की ओर जाने के लिए एल आकार में होगा। करीब 750 मीटर लंबे इस ब्रिज में घुमावदार मोड़ रहेगा। इससे वाहनों की गति भी नियंत्रित रहेगी। इसके निर्माण में बाधक 46 पेड़ों के काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। अभी तक अनुमति न मिलने के कारण फ्लाईओवर निर्माण में देर हो रही है। हालांकि इसकी प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
सौ शैय्या तिराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की 80 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई है। इसके निर्माण में बाधक 46 पेड़ कटान की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
— रित्विक श्रीवास्तव, एक्सईएन, सेतु निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed