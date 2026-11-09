यूपी बोर्ड परीक्षा: 126 केंद्रों का होगा अंतिम सत्यापन

विज्ञापन

डीआईओएस राघवेंद्र सिंह ने बताया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीमें विद्यालयों का निरीक्षण कर रही हैं। जो सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, वाई-फाई सुविधा, निर्बाध बिजली आपूर्ति और बोर्ड के अन्य निर्धारित मानकों की बारीकी से जांच करेंगी। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 70 हजार परीक्षार्थियों के लिए 544 माध्यमिक विद्यालयों में से 126 केंद्र की अनंतिम सूची जारी की गई थी।इन केंद्रों को लेकर करीब 170 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिसमें कई केंद्र मानक से अधिक दूरी की आपत्तियां थी। इन पर जिला स्तरीय समिति निस्तारण व फेरबदल की संस्तुति भी भेजी रही है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान रोकने और व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों से मानकों के अनुपालन का लिखित आश्वासन भी लिया जा रहा है, ताकि खामी मिलने पर संबंधित की सीधी जवाबदेही तय की जा सके।