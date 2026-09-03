Mathura News: खामियों पर डीआईओएस सख्त

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जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 8:45 बजे बिसावली के निरीक्षण में लापरवाही उजागर हुई। यहां कक्षा 9 व 10 के 15 विद्यार्थी उपस्थित थे। इन्हें एक ही कमरे में बैठाकर सहायक अध्यापिका प्रियंका स्मार्ट बोर्ड पर समास पढ़ा रही थीं। वहीं रेनू जादौन ऑफिस में बैठी थीं। प्रधानाध्यापिका विनीता वर्मा और सहायक अध्यापक गायत्री मीणा अवकाश पर थीं। बिना उचित अनुमति गैरहाजिर मिले सहायक अध्यापक लाल सिंह का 1 व 2 सितंबर का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।वहीं अनुपस्थित कनिष्ठ लिपिक तेज प्रकाश को 5 सितंबर तक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। पहली मंजिल और छत पर मिली गंदगी को लेकर चेतावनी दी गई। चेतावनी दी कि सुधार न होने पर संपूर्ण स्टाफ का वेतन रोका जाएगा। इससे पहले डीआईओएस सुबह 7:45 बजे राजकीय हाईस्कूल लोहवन पहुंचे। वहां स्वच्छता पखवाड़े के तहत बच्चों को शपथ दिलाई गई। संस्कृत में सुविचार बोलने पर छात्रों की प्रशंसा की।