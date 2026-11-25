Mathura News: डेढ़ माह बाद भी अधूरा है नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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मथुरा। जिले में रजबहे और माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य तय समय सीमा बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। अब भी इसका करीब 10 प्रतिशत कार्य बाकी है। अभियंता द्वारा इसे तीन दिन में पूरा करा लेने का दावा किया जा रहा है।
यहां 15 अक्तूबर से शुरू हुआ काम 15 नवंबर तक पूरा होना था, लेकिन 10 दिन दिन बाद 25 नवंबर तक भी कार्य जारी था। चार नहर खंडों के 142 रजबहे-माइनरों की 1140.89 किमी लंबाई में 5.20 करोड़ रुपये से सिल्ट निकाली जा रही है। इसके बावजूद करीब 90 प्रतिशत कार्य अधूरा बताया जा रहा है। सफाई अभियान में 540.89 किमी लंबे 29 रजबहे और 600 किमी लंबे 113 माइनर शामिल हैं। इसके लिए अपर खंड आगरा नहर में 772.03 किमी में 360.60 लाख, निचली मांट ब्रांच गंग नहर के 322.56 किमी में 140.50 लाख, लोअर खंड आगरा नहर के 18.80 किमी में 5.38 लाख और ऊपरी मांट ब्रांच गंग नहर के 27.50 किमी में 13.65 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
एक्सईन नवीन कुमार ने बताया कि सिल्ट सफाई कार्य अंतिम चरण में है। कहीं-कहीं पानी के कारण सिल्ट सफाई में देरी हुई है। ठेकेदारों को तीन दिन में सिल्ट सफाई कार्य पूरे करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं।
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यहां 15 अक्तूबर से शुरू हुआ काम 15 नवंबर तक पूरा होना था, लेकिन 10 दिन दिन बाद 25 नवंबर तक भी कार्य जारी था। चार नहर खंडों के 142 रजबहे-माइनरों की 1140.89 किमी लंबाई में 5.20 करोड़ रुपये से सिल्ट निकाली जा रही है। इसके बावजूद करीब 90 प्रतिशत कार्य अधूरा बताया जा रहा है। सफाई अभियान में 540.89 किमी लंबे 29 रजबहे और 600 किमी लंबे 113 माइनर शामिल हैं। इसके लिए अपर खंड आगरा नहर में 772.03 किमी में 360.60 लाख, निचली मांट ब्रांच गंग नहर के 322.56 किमी में 140.50 लाख, लोअर खंड आगरा नहर के 18.80 किमी में 5.38 लाख और ऊपरी मांट ब्रांच गंग नहर के 27.50 किमी में 13.65 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
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एक्सईन नवीन कुमार ने बताया कि सिल्ट सफाई कार्य अंतिम चरण में है। कहीं-कहीं पानी के कारण सिल्ट सफाई में देरी हुई है। ठेकेदारों को तीन दिन में सिल्ट सफाई कार्य पूरे करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं।
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