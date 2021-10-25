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मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि देवउठनी एकादशी से रामनवमी तक सायं कालीन दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि देवउठनी एकादशी के बाद 21 नवंबर को प्रात:काल की सभी झांकियां नियमानुसार खुलेंगी। उद्यापन के दर्शन शाम 7.30 बजे होंगे। इसके बाद भोग, संध्या आरती और मंडप के दर्शन रात 8.20 बजे होंगे। शयन के बाद रात 10 बजे जागरण की झांकी खुलेगी। रात 11.45 बजे तुलसी-शालिग्राम विवाह होगा। इसके बाद मंगला, श्रृंगार और ग्वाल के दर्शन होंगे। राजभोग के दर्शन सुबह 4:30 से 5 बजे तक होंगे।सायं कालीन दर्शन का नया समयउत्थापन : दोपहर 3.30 से 3.50 बजे तकभोग : शाम 4.20 से 4.40 बजे तकसंध्या आरती : शाम 4.55 से 5.10 बजे तकशयन: शाम 6 से 7 बजे तक