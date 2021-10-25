Mathura News: गोवर्धन में डकैती की साजिश नाकाम

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सीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस को देख एक बदमाश मौके से भाग गया, जबकि चार बदमाशों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वे कुछ घरों की रेकी करने के बाद रात करीब तीन-चार बजे वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आरोपियों के पास से दो तमंचे, तीन कारतूस, चाकू, छुरा, टॉर्च, सब्बल, पेचकश, रिंच और बांस का डंडा बरामद हुआ।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि निवासी बलदु का पुरवा (गोंडा), रामउजागर निवासी दूल्हापुर, धानेपुर (गोंडा), बाबादीन निवासी दूल्हापुर, धानेपुर (गोंडा) और अन्नू निवासी दुभिया, धानेपुर (गोंडा) के रूप में हुई है। गिरोह का सरगना रिंकू है, जबकि भागा हुआ आरोपी गोपाल निवासी गोवर्धन है। सीओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। भागे हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद